У серпні прибуток банків становив 5 млрд гривень

У серпні поточного року прибуток банків становив 5,045 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

Платоспроможні банки отримали 8,4 млрд гривень чистого прибутку за січень-серпень 2022 року порівняно з 45,6 млрд гривень чистого прибутку за січень-серпень 2021 року.

Доходи банків зросли на 32% у порівнянні з результатом січня-серпня 2021 року і становили 227,5 млрд гривень, витрати - на 72% до 219,0 млрд гривень, зокрема відрахування в резерви зросли у 12,4 рази до 89,4 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році прибуток банків становив рекордних 77,5 млрд гривень.

2020 року прибуток банків скоротився на 29% до 41,3 млрд гривень.

У 2019 році платоспроможні банки отримали 59,634 млрд гривень чистого прибутку.

Активи Національного банку збільшилися на 3% до 1,4 трлн гривень за перше півріччя 2022 року.