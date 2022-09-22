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У серпні прибуток банків становив 5 млрд гривень
10:29 22.09.2022 |
У серпні поточного року прибуток банків становив 5,045 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.
Платоспроможні банки отримали 8,4 млрд гривень чистого прибутку за січень-серпень 2022 року порівняно з 45,6 млрд гривень чистого прибутку за січень-серпень 2021 року.
Доходи банків зросли на 32% у порівнянні з результатом січня-серпня 2021 року і становили 227,5 млрд гривень, витрати - на 72% до 219,0 млрд гривень, зокрема відрахування в резерви зросли у 12,4 рази до 89,4 млрд гривень.
Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році прибуток банків становив рекордних 77,5 млрд гривень.
2020 року прибуток банків скоротився на 29% до 41,3 млрд гривень.
У 2019 році платоспроможні банки отримали 59,634 млрд гривень чистого прибутку.
Активи Національного банку збільшилися на 3% до 1,4 трлн гривень за перше півріччя 2022 року.
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