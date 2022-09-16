Платіжні системи LEO та NovaPay єдині, хто збільшив перекази по Україні з початку року, – НБУ

Міжнародна платіжна система (МПС) LEO (платіжна організація ТОВ "Фінансова компанія ЛЕО") та NovaPay (ТОВ "НоваПей") збільшили внутрішньодержавні перекази на 6% у порівнянні з початком року. Про це повідомив Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Андрій Поддєрьогін у рамках виступу онлайн конференції XXII Payments & Security EMA Conference, яку провела українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем.

За його словами, загалом ринок внутрішньодержавних переказів упав на 17% (до 26,9 млрд грн ) починаючи з початку року (у порівнянні січень до травня 2022 року). При цьому скоротилася і кількість переказів на 24% (до 47,8 млн шт.).

Однак, як зазначив Андрій Поддєрьогін, серед великих гравців є суттєві зміни.

"Загалом у всіх основних гравців (що займаються переказами по Україні - ред.) зменшення кількості переказів і їх обсягів, але є два найбільших учасника, у яких відбулося зростання. Це МПС LEO та NovaPay", - повідомив Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.

МПС LEO також змогла обійти платіжну систему "Фінансовий світ" за об'ємом внутрішньодержавних переказів і зайняти трете місце по цьому показнику, збільшивши внутрішньодержавні перекази до 3,6 млрд грн.

Також, за даними Андрія Поддєрьогіна, з початку року на 53% (до $149,3 млн у еквіваленті) загалом збільшилися транскордонні перекази в Україну.

Нагадаємо, НБУ вніс міжнародну платіжну систему LEO до категорії важливих платіжних систем і системоутворюючих для країни, за результатами моніторингу діяльності платіжних систем у 2020 році і відповідно до встановлених критеріїв їхньої важливості. На сьогодні МПС LEO входить в топ-5 найбільших гравців цього ринку, поступаючись тільки таким компаніям як "Нова пошта" та "Укрпошта".