Фінансові новини
- |
- 16.09.22
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Платіжні системи LEO та NovaPay єдині, хто збільшив перекази по Україні з початку року, – НБУ
11:25 16.09.2022 |
Міжнародна платіжна система (МПС) LEO (платіжна організація ТОВ "Фінансова компанія ЛЕО") та NovaPay (ТОВ "НоваПей") збільшили внутрішньодержавні перекази на 6% у порівнянні з початком року. Про це повідомив Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Андрій Поддєрьогін у рамках виступу онлайн конференції XXII Payments & Security EMA Conference, яку провела українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем.
За його словами, загалом ринок внутрішньодержавних переказів упав на 17% (до 26,9 млрд грн ) починаючи з початку року (у порівнянні січень до травня 2022 року). При цьому скоротилася і кількість переказів на 24% (до 47,8 млн шт.).
Однак, як зазначив Андрій Поддєрьогін, серед великих гравців є суттєві зміни.
"Загалом у всіх основних гравців (що займаються переказами по Україні - ред.) зменшення кількості переказів і їх обсягів, але є два найбільших учасника, у яких відбулося зростання. Це МПС LEO та NovaPay", - повідомив Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.
МПС LEO також змогла обійти платіжну систему "Фінансовий світ" за об'ємом внутрішньодержавних переказів і зайняти трете місце по цьому показнику, збільшивши внутрішньодержавні перекази до 3,6 млрд грн.
Також, за даними Андрія Поддєрьогіна, з початку року на 53% (до $149,3 млн у еквіваленті) загалом збільшилися транскордонні перекази в Україну.
Нагадаємо, НБУ вніс міжнародну платіжну систему LEO до категорії важливих платіжних систем і системоутворюючих для країни, за результатами моніторингу діяльності платіжних систем у 2020 році і відповідно до встановлених критеріїв їхньої важливості. На сьогодні МПС LEO входить в топ-5 найбільших гравців цього ринку, поступаючись тільки таким компаніям як "Нова пошта" та "Укрпошта".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги
|В бюджете-2023 не будет денег на выборы Рады: Прогнозируется сохранение военного положения
|Місію МВФ в Україні очолив економіст із досвідом роботи у повоєнному Іраку
|Петиція із закликом скасувати реорганізацію «Довженко-Центру» набрала 25 тис. голосів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фондові біржі Азії 16 вересня закрилися сильним зниженням за ринками США
|Операції НБУ з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів 15.09.22
|Платіжні системи LEO та NovaPay єдині, хто збільшив перекази по Україні з початку року, – НБУ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.09.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 16.09.22
|Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 15.09.2022
Бізнес
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок
|YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео
|Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу: у лідерах – американський футбол
|Sony представила ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 1330 доларів із підключенням до проводової мережі
|США можуть створити альянс із 14 держав для боротьби з дефіцитом чіпів та обладнання
|США заборонили IT-компаніям, які отримують підтримку держави, протягом 10 років будувати заводи в Китаї