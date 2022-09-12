Кабмін закріпив перехід Експортно-кредитного агентства під контроль НБУ

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 10 вересня затвердив нову редакцію статуту ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА), відповідно до якої діяльність ЕКА регулюватиме Національний банк України (НБУ).

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки України, зміни до статуту ЕКА затверджено на виконання закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства" від 24 березня 2022 року (№ 2154-IX). Вони, зокрема, передбачають спеціальний статус Експортно-кредитного агентства як страховика-резидента. ЕКА є юридичною особою приватного права, яке провадить діяльність на комерційній основі. На нього не поширюються вимоги закону України "Про управління об'єктами державної власності". Діяльність агентства регулює Нацбанк.

В оновленому статуті встановлено, що мінімальна частка корпоративних прав держави має становити не менше ніж 50% статутного капіталу плюс одна акція. Також розширено види діяльності зі страхування та перестрахування.

Крім того, внесено зміни до положення про наглядову раду ЕКА. Зокрема, визначено, що її кількісний склад не може бути меншим, ніж три особи, а кількість незалежних членів наглядової ради має становити більшість у загальному складі.

"Ми перезавантажуємо роботу Експортно-кредитного агентства, щоб перетворити його на потужний інструмент нарощування експорту українських товарів та послуг і сприяти підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції (...).Тепер страхування з боку ЕКА є основним видом забезпечення кредиту, а кожен кредитний договір на суму до 20 млн грн автоматично підтверджується агентством. Тож банкам, які є агентами, не потрібно формувати додаткові резерви або вимагати застави від клієнтів", - зазначає перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, слова якої наводяться у повідомленні.

Як повідомлялося, завдяки змінам до законодавства про діяльність ЕКА Нацбанк доповнив перелік прийнятного забезпечення, визначений положенням №351, гарантіями та договорами страхування ПрАТ "Експортно-кредитне агентство". Це дало змогу ЕКА спільно з банками запустити спеціальну програму доступного фінансування експортерів на час дії воєнного стану. Від початку її запуску загальна сума потенційно підтриманого експорту сягнула понад 270 млн грн.

Згідно з повідомленням, під час дії воєнного стану ЕКА почало страхувати кредити на виконання експортного контракту за спрощеними вимогами до застави та покриваючи, зокрема, військові ризики.

Також уряд максимально спростив взаємодію держави та експортера, забезпечивши видачу страхового покриття в автоматичному режимі після схвалення банком кредитної угоди.