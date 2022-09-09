Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяг розрахунків банківськими картками у мережі POS-терміналів ПриватБанку у серпні зріс на 5,5%, кількість - на 4,6%

 

Обсяг розрахунків банківськими картками в мережі POS-терміналів державного ПриватБанку (Київ) у серпні зріс на 5,5% - до 51 млрд, кількість - на 4,6%, до 208 млн, повідомила пресслужба банку "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, загалом у мережі банку працюють 208,864 тис. POS-терміналів, що на 5,9 тис. більше, ніж місяцем раніше (203 тис.)

За статистикою банку, оплата картками у продовольчих магазинах скоротилася на 4% - до 23 млрд грн, тоді як у кафе та ресторанах - зросла на 2,3%, до 3,5 млрд грн, в аптеках - на 4%, до 2, 8 млрд. грн.

Крім того, витрати в магазинах електроніки та побутової техніки за місяць скоротилися на 4%, до 3,1 млрд грн, а в розрахунках за пальне - на 10%, до 2,1 млрд грн.

Загалом 45% безготівкових витрат українців спрямовано на купівлю продуктів харчування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,6491
  0,5120
 1,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1217  0,17 0,43 41,1957  0,10 0,25
EUR 39,6120  0,25 0,62 41,2390  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес