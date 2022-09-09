Обсяг розрахунків банківськими картками у мережі POS-терміналів ПриватБанку у серпні зріс на 5,5%, кількість - на 4,6%

Обсяг розрахунків банківськими картками в мережі POS-терміналів державного ПриватБанку (Київ) у серпні зріс на 5,5% - до 51 млрд, кількість - на 4,6%, до 208 млн, повідомила пресслужба банку "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, загалом у мережі банку працюють 208,864 тис. POS-терміналів, що на 5,9 тис. більше, ніж місяцем раніше (203 тис.)

За статистикою банку, оплата картками у продовольчих магазинах скоротилася на 4% - до 23 млрд грн, тоді як у кафе та ресторанах - зросла на 2,3%, до 3,5 млрд грн, в аптеках - на 4%, до 2, 8 млрд. грн.

Крім того, витрати в магазинах електроніки та побутової техніки за місяць скоротилися на 4%, до 3,1 млрд грн, а в розрахунках за пальне - на 10%, до 2,1 млрд грн.

Загалом 45% безготівкових витрат українців спрямовано на купівлю продуктів харчування.

