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Обсяг розрахунків банківськими картками у мережі POS-терміналів ПриватБанку у серпні зріс на 5,5%, кількість - на 4,6%
13:30 09.09.2022 |
Обсяг розрахунків банківськими картками в мережі POS-терміналів державного ПриватБанку (Київ) у серпні зріс на 5,5% - до 51 млрд, кількість - на 4,6%, до 208 млн, повідомила пресслужба банку "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.
Згідно з повідомленням, загалом у мережі банку працюють 208,864 тис. POS-терміналів, що на 5,9 тис. більше, ніж місяцем раніше (203 тис.)
За статистикою банку, оплата картками у продовольчих магазинах скоротилася на 4% - до 23 млрд грн, тоді як у кафе та ресторанах - зросла на 2,3%, до 3,5 млрд грн, в аптеках - на 4%, до 2, 8 млрд. грн.
Крім того, витрати в магазинах електроніки та побутової техніки за місяць скоротилися на 4%, до 3,1 млрд грн, а в розрахунках за пальне - на 10%, до 2,1 млрд грн.
Загалом 45% безготівкових витрат українців спрямовано на купівлю продуктів харчування.
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