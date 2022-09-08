НБУ: Валютна ліквідність банків з початку війни зросла на 22% - до $7,2 млрд

Валютна ліквідність банків з початку війни зросла на 22% - до $7,2 млрд із $5,9 млрд до воєнного вторгнення РФ в Україну, повідомив заступник глави Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій.

"Банки мають значний запас безготівкової валютної ліквідності, я дивлюся на статистику і видно, що на початку війни це становило $5,9 млрд, зараз це $7,2 млрд", - сказав він на пресбрифінгу регулятора у четвер.

При цьому Гелетій зазначив, що є логістичні проблеми з доставкою валюти до країни, оскільки раніше її можна було швидко перевезти літаком, а тепер доводиться доставляти її наземним транспортом, що вплинуло на обсяг перевезень та терміни.

У НБУ наголосив, що швидкість відновлення української економіки та повернення інфляції на траєкторію уповільнення значною мірою залежить від термінів завершення активної фази війни.

