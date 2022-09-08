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АНАЛІТИКА

Фонд гарантування в серпні продав активи неплатоспроможних банків на 292 мільйона

 

Фонд гарантування вкладів у серпні 2022 року провів успішні аукціони з продажу активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 292,1 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Загалом упродовж місяця проведено 85 відкритих електронних аукціонів, на яких було виставлено на продаж активи, з яких 25 - результативні.

Зокрема, успішно завершилися аукціони з продажу активів:

* ПАТ "Промінвестбанк" (кредити юридичних осіб, об'єкти нерухомості, транспортні засоби) - 291,9 млн грн;
* ПАТ "Златобанк" (транспортний засіб) - 0,22 млн грн.

За результатами 25 успішних аукціонів, що відбулись упродовж серпня: за 21 аукціоном було отримано оплату на суму 179,5 млн грн, за 19 з яких було укладено договори купівлі-продажу на суму 65,3 млн грн.

Окрім цього, від безпосереднього продажу активів фізичним та юридичним особам протягом серпня виручено 0,28 млн грн.

Усі кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямовує на розрахунки з кредиторами неплатоспроможних банків.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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