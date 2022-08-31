Частка непрацюючих кредитів у банках зросла до 30% - НБУ

У банківському секторі України частка непрацюючих кредитів станом на 1 серпня збільшилася до 30%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Телеграмі.

"Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 серпня становила 30,0% порівняно 29,7% на 1 липня", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що в липні обсяг непрацюючих кредитів зріс на 24,2 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, частка непрацюючих кредитів (NPL) у кредитному портфелі за минулий рік скоротилася на 11 в. п. - із 41% на 1 січня 2021 року до 30% на 1 січня 2022 року. За лютий 2022 року частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася на 2,9 в. п. - до 26,6%. Однак, за березень вона збільшилась до 27,1%, за квітень - червень 2022 року - до 29,7%.