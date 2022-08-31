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Кредитний портфель українських банків у липні-2022 скоротився на 6%, а NPL зріс на 7,1% - НБУ
18:10 31.08.2022 |
Кредитний портфель українських банків за липень 2022 року скоротився на 6% - до 1,212 трлн грн, а обсяг непрацюючих кредитів (NPL) зріс на 7,1%, до 363,682 млрд грн, повідомляється у звітності на сайті Національного банку України НБУ) в середу.
Згідно з нею, частка непрацюючих кредитів у банківській системі країни в липні зросла до 30% із 29,7% місяцем раніше.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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