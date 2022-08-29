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НБУ спростив вимоги до правил відеоспостереження у приміщеннях небанківських установ, які здійснюють валютні операції

 

Національний банк України (НБУ) спростив вимоги до правил відеоспостереження у приміщеннях небанківських установ, що здійснюють валютні операції через воєнний стан, повідомила пресслужба центробанку у понеділок.

Відповідні зміни внесено згідно з постановою правління НБУ №192 від 26 серпня, опублікованою на сайті регулятора, вона набуває чинності з 30 серпня.

Згідно з нею, вимога про наявність камер відеоспостереження з розподільною здатністю не менше трьох мегапікселів замінено вимогою, щоб розподільна здатність таких камер забезпечувала чітку відеофіксацію процесу обслуговування клієнта, зокрема й процес приймання-передання готівки та видачі квитанції реєстратора розрахункових операцій при здійсненні ним операції із купівлі/продажу іноземної валюти.

Крім того, НБУ скасував вимогу про те, що система відеоспостереження має бути забезпечена безперебійним аварійним живленням, що має забезпечити роботу не менше ніж 12 годин у разі відключення основних джерел електропостачання.

Нова постанова містить вимогу про те, що фінустанова має припинити операції з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі у разі виходу з ладу системи технологічного відеоконтролю до поновлення її роботи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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