НБУ визначив перелік пруденційних нормативів для небанківських постачальників платіжних послуг

Національний банк України (НБУ) визначив перелік пруденційних нормативів та методику їхнього розрахунку для небанківських постачальників платіжних послуг, повідомила пресслужба регулятора у п'ятницю.

Відповідні норми прописані в постанові правління НБУ №190 від 25 серпня 2022 року, оприлюдненій на сайті центробанку, вона набуде чинності з 27 серпня.

Зокрема, для небанківських постачальників платіжних послуг встановлено норматив мінімального розміру власного капіталу (Н1), достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), максимального розміру кредитного ризику на одну особу (користувача, групу пов'язаних користувачів) (Н3), максимального розміру кредитних ризиків на всіх осіб (користувачів) (Н4), і навіть норматив короткострокової ліквідності (Н5).

Зазначається, що небанківські надавачі платіжних послуг (окрім малих платіжних установ) зобов'язані дотримуватися у своєї діяльності нормативів капіталу (Н1 і Н2).

Представники, які на підставі ліцензії на надання фінансових платіжних послуг надаватимуть користувачам на умовах кредиту кошти для виконання платіжних операцій, додатково до нормативів капіталу (Н1 та Н2) зобов'язані дотримуватися нормативів кредитного ризику (Н3 та Н4) та короткострокової ліквідності (Н5).

Згідно з повідомленням, малі платіжні установи зобов'язані дотримуватися у своїй діяльності нормативу мінімального розміру власного капіталу (Н1).

НБУ наголосив, що недотримання небанківським постачальником платіжних послуг встановлених пруденційних нормативів є підставою для розгляду питання щодо застосування заходів впливу.