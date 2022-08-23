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НБУ пропонує визнати резидентство РФ ознакою небездоганної ділової репутації
13:31 23.08.2022 |
]Національний банк України (НБУ) запропонував до обговорення оновлення процедур ліцензування та реєстрації надавачів послуг, зокрема запропонував визнати резидентство РФ ознакою небездоганної ділової репутації, повідомила пресслужба регулятора в понеділок.
Згідно з повідомленням, НБУ пропонує встановити нову ознаку небездоганної ділової репутації, зокрема, для фізосіб - наявність громадянства або податкового резидентства чи місця постійного проживання держави-агресора, для юросіб - реєстрацію або податкове резидентство РФ чи її місцезнаходження у державі-агресорі.
Пропонується заборонити таким особам використовувати право голосу за їхніми акціями та частками і здійснювати будь-яке управління небанківською фінустановою.
Також пропонується визначити процедуру призначення довіреної особи, якій надається право голосу й управління та яка має відповідати вимогам Нацбанку щодо ділової репутації.
Постанова регулює порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями з метою уніфікації підходу до видачі таких ліцензій.
Крім того, пропонується врегулювати процедуру реорганізації постачальників фінпослуг, постачальників фінансових платіжних послуг та визначити оновлені підходи до оцінки походження джерел коштів для формування статутного капіталу.
НБУ також пропонує виключити норми щодо потреби погодження, набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінустанові (крім страховика) та запровадити процедуру погодження Нацбанком набуття істотної участі в надавачах фінансових платіжних послуг.
Крім цього, пропонується розширити вимоги положення про ліцензування на надавачів фінплатіжних послуг, зокрема, до системи корпоративного управління, керівників та порядку їх призначення, до правил суміщення посад, відокремлених підрозділів, до порядку погодження набуття або збільшення істотної участі, критеріїв оцінки фінансового та майнового стану.
Проєкт положення передбачає також право Нацбанку встановлювати тимчасову заборону на використання власником істотної участі в небанківській фінустанові права голосу та визначає порядок призначення довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні.
Зазначено, що зауваження та пропозиції прийматимуть до 23 вересня на електронну адресу центробанку.
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