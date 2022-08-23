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АНАЛІТИКА

Прибуток українських банків за 7 міс. скоротився в 10,8 разів- НБУ

 

Прибуток українських банків у січні-липні 2022 року скоротився у 10,8 разів - до 3,4 млрд грн, повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ) у вівторок.

За даними регулятора, доходи банків за 7 місяців поточного року зросли на 26% проти показника за аналогічний період минулого року - до 189,082 млрд грн. Зокрема комісійний дохід зріс на 20,5% - до 112,374 млрд грн.

При цьому результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу був позитивним і становив 27,214 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року він був від'ємним і становив 409 млрд грн.

Водночас витрати банківської системи за січень-липень 2022 року зросли у 1,68 раза порівняно з цим показником 2021 року - до 185,675 млрд грн, зокрема відрахування до резервів - у 12,3 разів, до 73,56 млрд грн. Натомість комісійні витрати зросли на 1,87% - до 18,8 млрд грн,

Як повідомлялося, українські банки у 2021 році подвоїли чистий прибуток - до 77,5 млрд грн порівняно з 41,3 млрд грн у 2020 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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