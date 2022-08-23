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Нацбанк поновлює низку тарифів на послуги національної платіжної системи «Простір»
11:37 23.08.2022 |
Національний банк поновлює низку тарифів на послуги Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (НПС "Простір"), дія яких була тимчасово зупинена після початку воєнного стану в Україні.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Так, Нацбанк повертає тарифи за:
* супроводження учасників та незалежних процесингових центрів, підключених до Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС "Простір" (стягувалася щомісячна плата);
* супроводження програмного забезпечення сервера авторизації (стягувалася щомісячна плата за кожен комплект);
* надання інформаційних виписок засобами електронної пошти (стягувалася плата за кожний Кб інформації);
* інформаційні послуги, які надаються інформаційним еквайрам за перевірку, маршрутизацію, оброблення інформаційних даних (стягувалася щомісячна плата за кожний пристрій, що є джерелом первинної інформації, дані з якого оброблялися протягом місяця).
Тарифи поновлюються для учасників платіжної системи з 26 серпня 2022 року, а для незалежних процесингових центрів та юридичних осіб - з 24 серпня 2022 року.
"Таке рішення ухвалене через потребу забезпечити безперебійне функціонування та подальший розвиток національної платіжної системи", - йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що тарифи за всі інші послуги та операції, що надаються або здійснюються Нацбанком у НПС "Прострір", діятимуть без змін.
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