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АНАЛІТИКА

Уряд затвердив новий порядок надання державного кредиту Фонду гарантування вкладів

 

Кабінет Міністрів затвердив новий Порядок надання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб державного кредиту на безповоротній основі.

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Затверджено новий Порядок надання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредиту та/або внеску держави на безповоротній основі», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, передбачено, що внесок держави на безповоротній основі може бути здійснено за умови наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни, підтверджених відповідним рішенням Ради з фінансової стабільності. Кредит (внесок) держави надається на умовах платності, строковості та забезпеченості у розмірі, необхідному для забезпечення покриття витрат, пов'язаних з виконанням Фондом своїх функцій.

Крім того, визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 09.07.2014 № 251 «Про затвердження Порядку надання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредиту або внеску держави на безповоротній основі та Методики проведення оцінки настання ризику істотного зменшення обсягу його коштів».

Як повідомлялося, за січень-липень 2022 року надходження коштів до банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, склали 1,9 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн надійшло від погашення цінних паперів, 312,4 млн грн - від погашення кредитів, 65,3 млн грн - від реалізації майна, 16,6 млн грн - від оренди майна.
 

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