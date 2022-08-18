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Нацбанк повідомив про графік роботи банків на День Незалежності
11:41 18.08.2022 |
У період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Відповідні норми містить закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", нагадує регулятор.
"Враховуючи норми цього закону, а також дію воєнного стану, святковий день 24 серпня - День Незалежності України, що припадає на середу, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи", - йдеться у повідомленні.
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