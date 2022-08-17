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Усі українські термінали прийматимуть картки національної платіжної системи «Простір», – Нацбанк
11:58 17.08.2022 |
До кінця 2022 року всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки національної платіжної системи "Простір".
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Зазначається, що це стало можливим завдяки підключенню АТ "Укрсиббанк" до системи "Простір" та налаштуванню усієї мережі платіжних терміналів банку на обслуговування карток національної платіжної системи.
Оновлення термінальної мережі банку відбувається поетапно та завершиться до кінця 2022 року, більшість терміналів буде налаштовано упродовж двох наступних місяців, кажуть у Нацбанку.
Також тепер за допомогою картки "Простір" можна зняти готівку у всій мережі банкоматів АТ "Укрсиббанк", яких по Україні понад 600.
"Тепер кожен українець матиме можливість здійснювати безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток будь-яких платіжних систем та в будь-якому куточку України. Така можливість набула особливого значення в умовах воєнного стану", - наголосив директор Департаменту платіжних систем та іннваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.
Він додав, що забезпечення можливості приймання карток "Простір" у всій платіжній інфраструктурі України є однією зі стратегічних цілей Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року.
НПС "Простір" - національна карткова платіжна система, створена Національним банком України. Учасниками системи є 55 установ.
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