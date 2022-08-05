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НБУ дозволив фінустановам випускати платіжні картки - Visa
15:35 05.08.2022 |
Національний банк України (НБУ) дозволив фінустановам, авторизованим для надання послуги з емісії платіжних інструментів, випускати платіжні картки, повідомила віцепрезидент, регіональний менеджер Visa в Україні та Молдові Світлана Чирва агенції "Інтерфакс-Україна".
"Ключовим нововведенням (відповідної постанови НБУ - Інтерфакс-Україна) є надання права здійснювати емісію платіжних коштів та еквайринг не лише банкам, а й небанківським фінустановам. Якщо раніше лише банки мали право випускати платіжні картки Visa, то тепер інші установи, авторизовані НБУ для надання послуги з емісії платіжних інструментів отримають таку можливість", - пояснила вона.
Зазначається, що такий підхід до регулювання питання випуску карток дозволить розширити перелік учасників на цьому ринку, позитивно стимулювати розвиток нових карткових продуктів та пропозицій кінцевих споживачів.
Відповідні зміни ухвалено згідно з постановою правління НБУ №164 від 29 липня 2022 року, яку оприлюднено на сайті регулятора.
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