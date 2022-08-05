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НБУ заборонив брати згоду позичальника на опрацювання його телефонного довідника
22:04 04.08.2022 |
Національний банк України (НБУ) встановив додаткові умови щодо врегулювання простроченої заборгованості, зокрема заборонив фінустановам отримувати згоду споживача на обробку його телефонного довідника, повідомила пресслужба регулятора у середу.
Відповідні зміни прийнято постановою правління НБУ №170 від 4 серпня 2022 року, яка оприлюднена на сайті центробанку та набирає чинності з 5 серпня.
Відповідно до неї, регулятор також затвердив норму про те, що якщо споживач надає персональні дані третіх осіб, зокрема близьких, це не означає їхньої безпосередньої згоди на взаємодію, оскільки вони мають надати такий дозвіл самостійно.
Крім того, уточнено норми щодо особистих зустрічей зі споживачем чи іншими особами. Зокрема, такі зустрічі мають відбуватися добровільно після отримання окремої згоди на проведення кожної такої зустрічі.
НБУ наголосив, що зустрічатися за місцем роботи - заборонено.
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