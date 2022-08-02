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АНАЛІТИКА

НБУ презентував сайт із фінансової грамотності

 

Національний банк презентував освітянам сайт з фінансової грамотності "ТАЛАНˮ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що новостворений сайт був представлений 2 серпня під час зустрічі з педагогами з нагоди старту літньої школи фінансової грамотності "ТАЛАНˮ для освітян.

Основна мета створення сайту - формування й розвиток спільноти педагогів-тренерів із фінансової грамотності в Україні. Він буде корисним для викладачів, які працюють і з дітьми, і з дорослими.

Очікується, що запуск такого інформаційного майданчика сприятиме підвищенню фінансової обізнаності українців, посиленню кваліфікації педагогів у сфері фінансової грамотності, залученню педагогів, дітей та молоді до заходів НБУ та ширшому розповсюдженню навчальних матеріалів із фінансової грамотності.

Як зазначають в Нацбанку, рівень фінансової грамотності українців перебуває на позначці 12,3 бала із 21 можливого. Такі результати дослідження "Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 році", яке проводив Проєкт USAID "Трансформація фінансового сектору" у співпраці з Національним банком України. Мінімальний же цільовий рівень, рекомендований Організацією економічного співробітництва та розвитку, становить 14 балів. Найнижчий показник серед учасників дослідження має вікова група 18-24 роки.

"Сайт "ТАЛАНˮ - це перший крок Національного банку для підготовки вчителів, які викладатимуть предмет «Підприємництво та фінансова грамотність» у школах. Другий наш крок - організація навчання для вчителів", - сказав заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

Літня школа з фінансової грамотності "ТАЛАНˮ від НБУ - це місячна навчальна програма з фінансових тем для педагогів. Перший набір до школи налічує 500 вчителів. Також вже відкрито реєстрацію на другий набір, що має відбутися під час зимових шкільних канікул.
 

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