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Кредитный портфель украинских банков в июне-2022 сократился на 0,5%, а NPL вырос на 6,9% - НБУ
22:54 01.08.2022 |
Кредитный портфель украинских банков за июнь 2022 года сократился на 0,5% - до 1,142 трлн грн, а объем неработающих кредитов (NPL) вырос на 6,9%, до 339,312 млрд грн, сообщается в отчетности на сайте Национального банка Украины (НБУ) в понедельник.
Согласно ей, доля неработающих кредитов в банковской системе страны в июне выросла до 29,7% с 27,64% месяцем ранее.
Нацбанк указал, что за месяц портфель кредитов в корпоративном секторе сократился на 0,4% - до 843,31 млрд грн (тогда как объем NPL в нем вырос на 8,9%, до 299,081 млрд грн), а портфель кредитов, выданных физлицам, сократился на 2,9% - до 249,972 млрд грн (NPL сократился на 6,3% - до 39,99 млрд грн).
В то же время объем межбанковских кредитов вырос на 33,3% - до 23 млрд грн (a NPL сократился на 1% - до 4 млн грн). Объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, сократился на 2,3% - до 26,214 млрд грн (NPL вырос на 1,6% - до 237 млн грн).
Согласно данным Нацбанка, по итогам июня доля NPL в портфеле кредитов, предоставленных корпоративному сектору, выросла на 3,05 процентных пункта (п.п.) - до 35,47%, кредитов населению сократилась - на 0,58 п.п., до 16%, межбанковских кредитов - на 0,01 п.п., до 0,02%, а кредитов органам госвласти выросла на 0,03 п.п., до 0,9%.
В отчете регулятора указывается, что кредитный портфель государственных банков (без ПриватБанка) за июнь вырос на 2% - до 329,242 млрд грн (объем NPL в нем - на 12,7%, до 100,223 млрд грн). В то же время кредитный портфель ПриватБанка сократился на 0,65% - до 263,402 млрд грн (NPL - на 0,4%, до 175,083 млрд грн).
Помимо этого, кредитный портфель банков с иностранным капиталом за месяц сократился на 2,2% (до 328,512 млрд грн), а с частным - на 5,3% (до 212,691 млрд грн). При этом объем NPL в иностранных банках вырос на 33% (до 33,08 млрд грн), а в частных банках - на 2,6% (до 28,628 млрд грн).
Таким образом, по итогам июня доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без ПриватБанка) выросла на 2,88 п.п. (до 30,44%), а в ПриватБанке - на 0,17 п.п. (до 66,47%). Кроме того доля NPL в кредитных портфелях банков с иностранным капиталом выросла на 2,68 п.п. (до 10,07%), в банках с частным - на 1,03 п.п. (до 13,46%).
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