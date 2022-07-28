НБУ перевів електронні гаманці на стандарт IBAN

Національний банк перевів електронні гаманці та платіжні рахунки небанківських організацій на міжнародний стандарт IBAN. Банківські рахунки в Україні використовують його з 2019 року, йдеться у повідомленні регулятора.

Тепер кожен номер, як і в банківських рахунках, складатиметься з 29 символів за схемою: UA KK YYYYYY AAAАААААААААААААААА, де:

→ UA - код України

→ KK - контрольна сума

→ YYYYYY ‒ ID-код, присвоєний установі, в якій відкрито платіжний рахунок чи електронний гаманець

→ AAAАААААААААААААААА - номер рахунку

Перехід на стандарт IBAN має пришвидшити та автоматизувати проходження платежів та зробити їх більш зручними.