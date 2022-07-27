Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кількість банків з операційними збитками за червень зросла вдвічі - до 36

 

Кількість банків з операційними збитками у червні становила 36, що вдвічі більше, ніж у травні (18), повідомила перша заступниця голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова.

"У травні 18 банків мали операційний збиток 2 млрд грн, у червні - 36 зі збитком 5,5 млрд грн. Загалом все виглядає непогано. Такі, що складають ядро ​​системно важливі банки стійкі навіть з точки зору прибуткової діяльності, але є частина банків з неефективною бізнес -моделлю до війни - вони помітно просідають", - сказала вона під час організованої аналітичним центром CASE Ukraine у ​​середу дискусії "Чи буде новий банкопад".

За словами Рожкової, за результатами п'яти місяців 2022 року було зафіксовано 22 збиткові банки зі збитками 9,4 млрд грн, а за підсумками шести місяців - 22 банки зі збитками 14,6 млрд грн.

"Загалом банківська система збиткова та її збиток становить 4,6 млрд грн загалом за шість місяців", - констатувала вона.

Рожкова також повідомила, що за півроку банки сформували 57,9 млрд. грн. резервів, у тому числі майже 50 млрд. грн. з них сформовані системно важливими банками.

"Операційний результат поки що позитивний, дає можливість безперебійно функціонувати, тож загалом виглядає непогано. Але якщо подивимося на динаміку, то в травні не було жодного банку з відсотковим збитком, а в червні таких уже 10: за нашими оцінками, (це банки , що отримали найнижчу оцінку за показником бізнес-моделі. Їх сумарний збиток 98 млн грн - поки це мало", - додала вона.

За словами першої заступниці голови НБУ, ймовірно, у вересні-жовтні центробанк спробує дистанційно оцінити реальний стан банків і працюватиме за потенційними напрямками щодо їх покращення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,1244
  0,0676
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9356  0,50 1,31 40,0428  0,46 1,17
EUR 39,1439  0,40 1,04 40,5161  0,39 0,97

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес