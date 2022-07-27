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Кількість банків з операційними збитками за червень зросла вдвічі - до 36
17:22 27.07.2022 |
Кількість банків з операційними збитками у червні становила 36, що вдвічі більше, ніж у травні (18), повідомила перша заступниця голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова.
"У травні 18 банків мали операційний збиток 2 млрд грн, у червні - 36 зі збитком 5,5 млрд грн. Загалом все виглядає непогано. Такі, що складають ядро системно важливі банки стійкі навіть з точки зору прибуткової діяльності, але є частина банків з неефективною бізнес -моделлю до війни - вони помітно просідають", - сказала вона під час організованої аналітичним центром CASE Ukraine у середу дискусії "Чи буде новий банкопад".
За словами Рожкової, за результатами п'яти місяців 2022 року було зафіксовано 22 збиткові банки зі збитками 9,4 млрд грн, а за підсумками шести місяців - 22 банки зі збитками 14,6 млрд грн.
"Загалом банківська система збиткова та її збиток становить 4,6 млрд грн загалом за шість місяців", - констатувала вона.
Рожкова також повідомила, що за півроку банки сформували 57,9 млрд. грн. резервів, у тому числі майже 50 млрд. грн. з них сформовані системно важливими банками.
"Операційний результат поки що позитивний, дає можливість безперебійно функціонувати, тож загалом виглядає непогано. Але якщо подивимося на динаміку, то в травні не було жодного банку з відсотковим збитком, а в червні таких уже 10: за нашими оцінками, (це банки , що отримали найнижчу оцінку за показником бізнес-моделі. Їх сумарний збиток 98 млн грн - поки це мало", - додала вона.
За словами першої заступниці голови НБУ, ймовірно, у вересні-жовтні центробанк спробує дистанційно оцінити реальний стан банків і працюватиме за потенційними напрямками щодо їх покращення.
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