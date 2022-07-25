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Росіянам та корупціонерам заборонили володіти та керувати банками в Україні

 

Національний банк України вніс зміни до Положення про ліцензування банків. Постановою змінені ознаки небездоганної ділової репутації власників та керівників банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Ураховуючи нові ознаки небездоганної ділової репутації, в Постанові встановлено строки подання банками до Національного банку витягів із анкет власників істотної участі в банку, керівників банку щодо перевірки цих ознак", - йдеться в повідомленні.

Доповнено перелік ознак небездоганної ділової репутації юридичних осіб такими ознаками:

* особа зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України;

* особу внесено до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який веде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

* публічні обтяження чи заборона торгівлі цінними паперами юридичної особи або зупинка розміщення акцій у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною чи застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

* володіння істотною участю (можливість істотного впливу) у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, віднесеній до категорії неплатоспроможних або визнаній банкрутом, або в якої відкликано ліцензію, або яку виключено з реєстру відповідних установ (раніше це стосувалося лише банків).

Також оновлено перелік ознак небездоганної ділової репутації фізичних осіб, зокрема додано такі ознаки:

* особа є громадянином чи податковим резидентом або місцем її постійного проживання є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України;

* набрання законної сили рішенням суду щодо особи за порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги;

* звільнення особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності;

* застосування до особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, нотаріальною діяльністю чи діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), на здійснення діяльності приватного виконавця;

* володіння істотною участю (можливість істотного впливу) або перебування в складі органу управління/контролю чи на посаді керівника фінансової установи, іноземної фінансової установи, віднесеної до категорії неплатоспроможних або визнаної банкрутом, або в якої відкликано ліцензію, або яку виключено з реєстру відповідних установ (раніше це стосувалося лише банків).
За матеріалами: РБК-Україна
 

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