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НБУ обмежив доступ користувачів до своєї Комплексної інформаційної системи
22:26 22.07.2022 |
Національний банк України на період дії воєнного стану обмежив доступ користувачів до своєї Комплексної інформаційної системи (КІС НБУ).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацбанк.
Зазначається, що оновлення порядку доступу до інформаційної системи пов'язане із необхідністю посилення безпеки та уникнення незаконного використання агресором відкритої інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг України.
"Зокрема, передбачається, що протягом дії воєнного стану: доступ користувачів до КІС НБУ зупиняється", - повідомляє НБУ.
Надавачам фінансових послуг доступ до КІС НБУ надаватиметься винятково за умови наявності окремої авторизації у системі та для виконанн вимог, передбачених порядком ліцензування та реєстрації. Крім того, юридичні особи зможуть через КІС НБУ подати документи для включення відомостей про них до Державного реєстру фінансових установ/Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.
Зазначається, що доступ до КІС НБУ надаватиметься представникам центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надавачам фінансових послуг та юридичним особам на їхні письмові запити з обґрунтуванням такої потреби.
Як повідомлялося, у квітні Національний банк України обмежив доступ до відкритої інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг на час воєнного стану.
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