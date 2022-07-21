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Британський банківський гігант HSBC продав бізнес в Росії
17:11 21.07.2022 |
Британська банківська група HSBC Holdings Plc домовилась про продаж свого російського підрозділу місцевому "Експобанку".
Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника банку.
"Після стратегічного перегляду HSBC підписав угоду про продаж 100% своїх часток участі в HSBC Bank (RR) LLC АТ "Експобанк", - повідомив представник банку.
Як зауважує Reuters, ймовірно, HSBC встиг підписати угоду незадовго до того, як Москва заявила, що блокуватиме продаж російського бізнесу іноземних банків у відповідь на обмеження, накладені на російські банківські установи у Європі.
Завершення угоди означало б офіційний вихід HSBC з Росії, але банк уточнив, що транзакція все ще має отримати схвалення російських регуляторів.
Як повідомлялося, HSBC припинив надання роздрібних банківських послуг в Росії кілька років тому і обслуговує переважно корпоративних клієнтів. Загальні активи підрозділу становили 89,9 млрд рублів ($1,4 млрд) станом на червень 2021 року.
У квітні HSBC заявив, що не обслуговуватиме нових клієнтів в Росії, але не збирається повністю виходити з країни, оскільки несе відповідальність перед своїми міжнародними корпоративними клієнтами.
Підрозділ HSBC у Росії пропонував широкий спектр кредитних та інвестиційних банківських послуг для внутрішніх та міжнародних корпоративних клієнтів. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у ньому працювало близько 200 спеціалістів.
"Експобанк", який належить російському підприємцю Ігорю Кіму, має представництва в більш ніж 50 містах Росії та надає корпоративні та роздрібні банківські послуги. Ні банк, ні його власник під санкції не потрапили.
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