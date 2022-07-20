Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ розширив використання електронних документів для аудиторів

 

Національний банк України оновив положення про організацію внутрішнього аудиту в банках для впровадження безпаперових технологій у фінансовому секторі.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, запроваджуються зміни до положення №311, згідно з якими:

* внутрішнім аудиторам банку надається право використовувати для перевірки не лише паперові, але й електронні документи;
* уточнюється форма (з опцією надання як в паперовій, так і в електронній формі) та порядок надання банком до Національного банку документів.

Згідно зі змінами до положення №50 банк матиме право надавати Національному банку (на його запит, а також уповноваженим працівникам Національного банку під час здійснення інспекційної перевірки) копію внутрішньобанківського положення у сфері споживчого кредитування як в паперовому, так і в електронному вигляді.

Крім того, враховуючи пропозиції банківської спільноти, відповідно до змін до положення №50:

* скасовується вимога до банку щодо розміщення на його вебсторінці фотографії фізичної особи - кредитного посередника, фізичної особи-підприємця - кредитного посередника;
* замість довідки податкового органу для підтвердження ділової репутації фізичної особи - кредитного посередника, фізичної особи-підприємця - кредитного посередника, керівника (особи, яка виконує його обов'язки) юридичної особи, яка є кредитним посередником, а також працівників кредитного посередника, які здійснюють обслуговування споживачів, використовуватиметься інформація відповідного органу щодо стану розрахунків платника податків із бюджетом (про те, є або немає в платника заборгованості зі сплати податків, зборів).

Відповідні зміни затверджені постановою правління Національного банку України від 15 липня 2022 року №151 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Постанова набирає чинності з 20 липня 2022 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,9980
  0,3335
 1,12

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6257  0,11 0,29 37,3622  0,05 0,14
EUR 36,7081  0,16 0,44 37,6908  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес