Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Экс-глава ПриватБанка получил подозрение в хищении средств

 

НАБУ и САП сообщили экс-главе "ПриватБанка", его первому заместителю и руководителю департамента о подозрении в растрате денежных средств банка на сумму 85,2 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Экс-председатель правления "ПриватБанка", его первый заместитель и два руководителя департаментов банка в декабре 2016 года за день до признания" Приватбанка "неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с "ПриватБанком" компаний.

Средства перечислили несколькими траншами на две разные компании. 85,2 млн грн - на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн грн - в пользу другой.

Относительно эпизода растраты 136,8 млн грн - детективы уже сообщали о подозрении в феврале 2021 года. За время расследования НАБУ и САП установили новые факты и обнаружили дополнительную растрату в более чем 85 млн грн. Таким образом, общая сумма убытков по двум эпизодам составляет около 223 млн грн.

Эти средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации.

15 июля НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителя департамента операционного направления банка. В этот же день сообщено об изменении подозрений и о новых подозрениях уже установленным участникам схемы по хищению средств "ПриватБанка", а именно:

* экс-председателя правления
* экс-первого заместителя председателя правления
* бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента
* бывшую руководительницу департамента межбанковских операций

Напомним, фигурантом дела ПриватБанка является экс-глава правления Александр Дубилет. В декабре прошлого года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал его по подозрению в растрате средств банка.

Также по делу фигурирует бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка - Владимир Яценко. Его в феврале прошлого года арестовали с правом внесения залога.
За матеріалами: РБК-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,4173
  0,1419
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8314  0,06 0,16 37,7069  0,12 0,32
EUR 36,7282  0,14 0,39 37,7659  0,14 0,37

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес