Дело ПриватБанка: ВАКС оставил в силе заочный арест Дубилета

Высший антикоррупционный суд в апелляции оставил в силе заочный арест эксочителю ПриватБанк Александру Дубилету.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКСа.

"Апелляционная палата оставила без изменений меру пресечения бывшему председателю правления ПАО "КБ "Приватбанк", - сообщили в суде. Сторона Дубилета в апелляции оспаривала постановление ВАКС от 22 декабря 2021 года об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее заседание прошло в пятницу, 15 июля. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.