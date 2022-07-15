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АНАЛІТИКА

Дело ПриватБанка: ВАКС оставил в силе заочный арест Дубилета

 

Высший антикоррупционный суд в апелляции оставил в силе заочный арест эксочителю ПриватБанк Александру Дубилету.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКСа.

"Апелляционная палата оставила без изменений меру пресечения бывшему председателю правления ПАО "КБ "Приватбанк", - сообщили в суде. Сторона Дубилета в апелляции оспаривала постановление ВАКС от 22 декабря 2021 года об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее заседание прошло в пятницу, 15 июля. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.
За матеріалами: Экономическая правда
 

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