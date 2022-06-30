Согласно ей, доля неработающих кредитов в банковской системе страны в мае выросла до 27,6% с 27,4% месяцем ранее.
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Кредитный портфель украинских банков в мае вырос на 1,4%, а NPL на 2,5% - НБУ
17:51 30.06.2022 |
Кредитный портфель украинских банков за май 2022 года вырос на 1,4% – до 1,148 трлн грн, а объем неработающих кредитов (NPL) – на 1,1%, --до 317,456 млрд грн, сообщается в отчетности на сайте Национального банка Украины (НБУ) в четверг.
За матеріалами:
Интерфакс-Украина
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