Украинские банки в I кв.-2022 сократили количество структурных подразделений на 2,6% - НБУ

Украинские банки в январе-марте 2022 года сократили количество структурных подразделений на 2,6%, или на 171 отделение – до 6,514 тыс.

Согласно данным на сайте Национального банка Украины (НБУ), по итогам первого квартала Ощадбанк прекратил работу 96 отделений (сократив их количество до 1,506 тыс.), МТБ Банк и банк "Пивденный" закрыли по 8 отделений (сократив количество до 79 и 82 соответственно), Креди Агриколь Банк - 7 (до 141), ПриватБанк – 6 (до 1,491 тыс.), Укргазбанк - 5 (263), Альфа Банк – 3 (до 198).

В то же время в первые три месяца банки открыли 54 отделения, в том числе Райффайзен Банк - 26 подразделений, расширив свою региональную сеть до 415 филиалов, ПУМБ – 15 (до 263) и Аккордбанк - 5 (до 112).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 апреля 2022 года Ощадбанк остается лидером по количеству отделений (1,506 тыс.), второе место занимает ПриватБанк (1,491 тыс.), третье – Райффайзен банк Аваль (415), четвертое делят между собой Укргазбанк и ПУМБ (по 263) и пятое – Укрсиббанк(250).

С одним открытым отделением, как и в первом полугодии, работают банк "Фамильный", БТА Банк и Кредит Европа Банк, а без подразделений – ИНГ Банк Украина, Ситибанк, банк "Траст-Капитал", Украинский банк реконструкции и развития (УБРР), Кредитвест Банк, Дойче Банк ДБУ, СЕБ Корпоративный Банк, Альпари Банк, банки "Авангард" и "Портал", свидетельствуют данные регулятора.