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АНАЛІТИКА

Статус кандидата в члены ЕС: Нацбанк получит дополнительные обязательства

 

Статус Украины, как кандидата на членство в Европейском Союзе, приближает интеграцию Национального банка Украины в европейское сообщество центробанков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Укринформ.

Отмечается, что получение Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе открывает перед Национальным банком Украины более широкие возможности реализации евроинтеграционных процессов в финансовой сфере и максимального приближения к одной из ключевых целей центробанка.

Вопрос европейской интеграции постоянно в фокусе внимания Национального банка Украины. Ведь в соответствии с нашим видением мы видим Национальный банк полноправным членом европейского сообщества центробанков. Получение статуса государства-кандидата на членство в ЕС существенно приближает нас к реализации этой цели. Мы продолжим соблюдать европейский курс в процессе дальнейшей трансформации и развития финансовой системы Украины. А как центробанк страны-кандидата на членство в ЕС у нас будет значительно более широкие возможности для его реализации», - прокомментировал результаты саммита Европейского Совета председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По результатам саммита ЕС перед Национальным банком как регулятором рынка финансовых услуг Украины появляются дополнительные обязательства и задачи. Среди них: выполнение взятых Украиной обязательств для получения режима единого внутреннего рынка ЕС, в частности, приближение украинского законодательства в сфере финансовых услуг к праву ЕС и продолжение либерализации движения капитала, расширение взаимодействия с европейскими институтами, в частности Еврокомиссией, Европейским центральным банком и центробанками и надзорными. органами государств - членов ЕС. Также перед Нацбанком стоит вопрос содействия поступлению нового исключительного пакета макрофинансовой помощи ЕС в размере 9 млрд евро в поддержку макроэкономической стабильности и другой помощи ЕС, эффективная коммуникация о роли Национального банка в евроинтеграционном процессе с целью усиления уровня поддержки членства Украины в ЕС и внутри страны, участие в пересмотре перечня приоритетных евроинтеграционных законопроектов и т.д.

Как сообщал Укринформ, главы государств и правительств Европейского Союза приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата по вхождению в ЕС.
 

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