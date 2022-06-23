Нескольким госбанкам может потребоваться докапитализация - Нацбанк

Национальный банк Украины ожидает, что большинство украинских банков сможет самостоятельно восстановить капитал после военных потерь благодаря будущим прибылям, однако остальным может потребоваться докапитализация от акционера.

"В частности, это возможный сценарий для нескольких государственных банков", - отметил НБУ в Отчете о финансовой стабильности.

Регулятор указал, что во время кризиса он не будет применять к банкам меры влияния за нарушение требований к капиталу.

"В то же время на этом этапе важно своевременное отражение банками кредитных убытков. Это даст НБУ корректное представление о состоянии рынка для принятия дальнейших регуляторных решений, в частности корректировки режима регуляторного смягчения", - говорится в документе.

В нем не уточняется, о каких госбанках идет речь, однако указывается, что некоторые госбанки "провалились" по уровню капитала.

Согласно отчету, из 20 крупнейших банков показывают достаточную устойчивость к потере 30% кредитного портфеля финучреждения, совокупно владеющие более половины активов топ-20.

"Если к этой доле добавить еще долю государственных банков, которые "провалились" по уровню капитала, однако имеют безусловную поддержку государства, то можно утверждать, что банки, обладающие 82% активов из двадцати крупнейших, имеют достаточную устойчивость к такому крайне консервативному макроэкономическому сценарию", - заявил Нацбанк.

Регулятор добавил, что банки, которые во время кризиса будут постоянно генерировать отрицательный операционный денежный поток от основной деятельности, станут предметом его пристального надзора, и их деятельность при определенных обстоятельствах будет ограничиваться для защиты вкладчиков.

НБУ указал, что негативное влияние текущего кризиса растянется во времени - относительно точно оценить его последствия можно будет только после стабилизации макроусловий. Тогда же Нацбанк проведет оценку качества активов, чтобы достоверно оценить уровень потерь, отдельно будет оценена жизнеспособность банков, то есть возможность нормализовать финансовые показатели в обозримой перспективе.

Учитывая уровень потерь, будет определен достаточный срок для восстановления банками капитала, возможно, на это уйдет несколько лет, говорится в Отчете. Банки должны будут разработать планы капитализации и реструктуризации активов.

В документе также отмечается, что госбанки были самыми активными в наращивании кредитного портфеля внутри государственных программ. Они осуществляли финансирование предприятий критической инфраструктуры, включая государственные корпорации. Объем долга госкомпаний перед банками за период военного положения вырос на 27% из-за увеличения поддержки предприятий оборонного и энергетического секторов. Однако доля кредитов государственных компаний остается незначительной - 10% от работающего портфеля, констатирует НБУ.

В настоящее время государство в Украине контролирует четыре банка: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк, которые по размеру активов на конец апреля этого года занимали соответственно 1-3 и 5 места среди 69 действовавших украинских банков, а суммарная доля их активов составляла 52% от всех активов банковской системы.

