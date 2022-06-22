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АНАЛІТИКА

Банки утратили на оккупированных территориях из-за ограблений 0,6% всей наличности, находившейся в банках перед вторжением - НБУ

 

Российские оккупанты ограбили отделения украинских банков на захваченных территориях на сумму 470 млн грн, или 0,6% всей наличности, находившейся банках перед полномасштабным вторжением России в Украину, свидетельствует отчет о финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ).

"К началу мая объем утраченных банкнот из-за ограбления или захвата отделений составил 470 млн грн, это лишь 0,6% всех наличных в банках в преддверии вторжения. Эта сумма, примерно, поровну распределена между наличной гривней и иностранной валютой", – указал центробанк в отчете, обнародованном во вторник.

Еще около 60 млн грн банкнот национальной валюты банки уничтожили и вывезли для дальнейшего обмена в НБУ, отмечено в документе.

"На охваченной войной территории остались сотни отделений, объектов инвестиционной недвижимости и прочего имущества банков. В начале мая остаточная стоимость недвижимости банков на этих территориях превышала 700 млн грн. Банки уже отразили в убыток 154 млн грн, из них 33 млн грн – на территориях, где ведутся боевые действия или которые оккупированы", – добавил Нацбанк.

Информации об уничтожении или потере остального имущества финучреждения не имеют из-за ограниченного доступа и не спешат его списывать. Однако риски потенциальной потери этих объектов очень высоки, отметили в НБУ.

Окончательно оценить ущерб можно только после завершения войны, добавили в центробанке.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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