Фінансові новини
- |
- 22.06.22
- |
- 02:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ ожидает, что более половины из топ-20 украинских банков будут операционно прибыльными
14:49 21.06.2022 |
Национальный банк ожидает, что среди топ-20 банков Украины более половины останутся операционно прибыльными, при этом банковская система потеряет не менее 20% своего кредитного портфеля.
Об этом во время брифинга во вторник рассказал заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук.
Он подчеркнул, что, несмотря на кризис, банки продолжили активное кредитование, которое в текущих условиях прежде всего связано с государственным сектором и государственной поддержкой. Несмотря на это, говорит Николайчук, это расширение программ кредитования достаточно сильно помогает. Регулятор ожидает, что правительство будет продолжать расширять программы кредитования в будущем.
Ликвидность банковского сектора не вызывает беспокойства, но риск ликвидности остается достаточно существенным, заметил он. Именно кредитный риск является ключевым и представляет наибольшую угрозу для сектора.
"По нашим ожиданиям банки потеряют не менее 20% кредитного портфеля в результате войны и экономического кризиса. Конечно, это будет оказывать существенное влияние на достаточность капитала банков", - рассказал заместитель председателя регулятора. В то же время, НБУ планирует придерживаться политики регуляторных послаблений и не будет во время войны применять меры влияния за нарушение требований к капиталу или ликвидности.
"При этом, с учетом всех факторов, более половины из топ-20 банков будут оставаться операционно прибыльными, и это позволит банкам самостоятельно восстанавливать капитал после прохождения глубокой фазы текущего кризиса", - резюмировал Николайчук.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада вернула пошлины и НДС на импорт с 1 июля
|«Партия компромисса» против «партии войны до победы». Что происходит в окружении Зеленского
|Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус в ЕС
|Рада запретила воспроизведение музыкальной продукции российского происхождения в медиа и общественном транспорте
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Минфин на аукционах ОВГЗ 21 июня привлек в госбюджет 1,2 млрд грн и $221,8 млн
|Банки утратили на оккупированных территориях из-за ограблений 0,6% всей наличности, находившейся в банках перед вторжением - НБУ
|Депозитные ставки для физлиц 21.06.22
|Верховный Суд разблокировал рассмотрение апелляции на решение суда о возвращении «ПриватБанка» Коломойского
|НБУ ожидает, что более половины из топ-20 украинских банков будут операционно прибыльными
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.06.22
|Фунт стерлингов 21 июня дорожает к доллару на комментариях Банка Великобритании
Бізнес
|Более половины глобального рынка рекламы находится в руках пяти технологических гигантов
|Бренд косметики Revlon подает на банкротство, но не исчезает с рынка
|TSMC увеличит производство микросхем по зрелым техпроцессам в полтора раза
|TSMC в 2024 году получит новое оборудование ASML и через год выйдет на 2 нм
|Средняя цена электромобиля в США превысила $60 тысяч
|Объявлены сроки появления электрокара совместной разработки Honda и Sony
|Цены на видеокарты рухнули вслед за рынком криптовалют — майнеры экстренно избавляются от своих запасов