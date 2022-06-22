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АНАЛІТИКА

НБУ ожидает, что более половины из топ-20 украинских банков будут операционно прибыльными

 

Национальный банк ожидает, что среди топ-20 банков Украины более половины останутся операционно прибыльными, при этом банковская система потеряет не менее 20% своего кредитного портфеля.

Об этом во время брифинга во вторник рассказал заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук.

Он подчеркнул, что, несмотря на кризис, банки продолжили активное кредитование, которое в текущих условиях прежде всего связано с государственным сектором и государственной поддержкой. Несмотря на это, говорит Николайчук, это расширение программ кредитования достаточно сильно помогает. Регулятор ожидает, что правительство будет продолжать расширять программы кредитования в будущем.

Ликвидность банковского сектора не вызывает беспокойства, но риск ликвидности остается достаточно существенным, заметил он. Именно кредитный риск является ключевым и представляет наибольшую угрозу для сектора.

"По нашим ожиданиям банки потеряют не менее 20% кредитного портфеля в результате войны и экономического кризиса. Конечно, это будет оказывать существенное влияние на достаточность капитала банков", - рассказал заместитель председателя регулятора. В то же время, НБУ планирует придерживаться политики регуляторных послаблений и не будет во время войны применять меры влияния за нарушение требований к капиталу или ликвидности.

"При этом, с учетом всех факторов, более половины из топ-20 банков будут оставаться операционно прибыльными, и это позволит банкам самостоятельно восстанавливать капитал после прохождения глубокой фазы текущего кризиса", - резюмировал Николайчук.
За матеріалами: Экономическая правда
 

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