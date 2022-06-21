Фінансові новини
- |
- 21.06.22
- |
- 12:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чистый убыток банков Украины за 5 мес. составил 1,3 млрд грн - НБУ
10:55 21.06.2022 |
Чистый убыток украинских банков в январе-мае 2022 года составил 1,3 млрд грн против прибыли в 23,8 млрд грн за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) во вторник.
Указывается, чистая прибыль за май текущего года составила 6,1 млрд грн, тогда как в апреле наблюдался чистый убыток в 7,426 млрд грн.
Согласно НБУ, доходы банков за 5 месяцев выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 116,5 млрд грн, в том числе процентный доход - на 18%, до 76,957 млрд грн, тогда как комиссионный снизился на 8,9% - до 31,032 млрд грн.
При этом расходы банков за январь-май выросли на 51% - до 117,8 млрд грн, в том числе процентные расходы - на 4,3%, до 22,135 млрд грн, комиссионные расходы - на 13,914%, до 8,4 млрд грн и траты от отчислений в резервы - в 8,2 раза, до 39,2 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Партия компромисса» против «партии войны до победы». Что происходит в окружении Зеленского
|Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус в ЕС
|Рада запретила воспроизведение музыкальной продукции российского происхождения в медиа и общественном транспорте
|Рост в десять раз за месяц? Почему Зеленский, Арестович и Арахамия говорят разное о потерях нашей армии
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Nikkei 21 июня совершил мощный отскок с трехмесячного минимума
|Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года
|Золото дешевеет 21 июня на росте доходности американских гособлигаций
|Чистый убыток банков Украины за 5 мес. составил 1,3 млрд грн - НБУ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.06.22
|Остаток средств на корсчетах банков 21.06.22
Бізнес
|Бренд косметики Revlon подает на банкротство, но не исчезает с рынка
|TSMC увеличит производство микросхем по зрелым техпроцессам в полтора раза
|TSMC в 2024 году получит новое оборудование ASML и через год выйдет на 2 нм
|Средняя цена электромобиля в США превысила $60 тысяч
|Объявлены сроки появления электрокара совместной разработки Honda и Sony
|Цены на видеокарты рухнули вслед за рынком криптовалют — майнеры экстренно избавляются от своих запасов
|Компания McLaren, возможно, задумалась о выпуске кроссовера