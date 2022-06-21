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АНАЛІТИКА

Чистый убыток банков Украины за 5 мес. составил 1,3 млрд грн - НБУ

 

Чистый убыток украинских банков в январе-мае 2022 года составил 1,3 млрд грн против прибыли в 23,8 млрд грн за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

Указывается, чистая прибыль за май текущего года составила 6,1 млрд грн, тогда как в апреле наблюдался чистый убыток в 7,426 млрд грн.

Согласно НБУ, доходы банков за 5 месяцев выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 116,5 млрд грн, в том числе процентный доход - на 18%, до 76,957 млрд грн, тогда как комиссионный снизился на 8,9% - до 31,032 млрд грн.

При этом расходы банков за январь-май выросли на 51% - до 117,8 млрд грн, в том числе процентные расходы - на 4,3%, до 22,135 млрд грн, комиссионные расходы - на 13,914%, до 8,4 млрд грн и траты от отчислений в резервы - в 8,2 раза, до 39,2 млрд грн.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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