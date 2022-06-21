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АНАЛІТИКА

Количество безналичных операций снизилось на 15%, а их сумма выросла на 2% в апреле, - НБУ

 

Количество безналичных операций снизилось на 15% до 550 млн шт., а их сумма выросла на 2% до 450 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Украинцы активно пользуются платежными картами и выбирают безналичные операции как более безопасные в условиях военного положения.

Это подтверждают данные карточного рынка в апреле.

Более 550 млн операций на сумму 450 млрд гривен осуществлено с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами в апреле.

По сравнению с январем количество сделок уменьшилось на 15%, в то же время их сумма выросла на 2%.

Свыше 505 млн операций на сумму около 375 млрд гривен осуществлено с использованием платежных карт непосредственно в Украине.

Это меньше на 20% по количеству и на 10% по сумме по сравнению с январем.

Такое сокращение в условиях войны незначительно и свидетельствует, что украинская финансовая система продолжает стабильно функционировать, а граждане имеют возможность обеспечивать свои финансовые потребности.

За рубежом в апреле украинцы с использованием платежных карт украинских банков потратили примерно 75 млрд гривен, подавляющее большинство этих средств - это оплата товаров в POS-терминалах торговой сети и обналичивание в банкоматах вынужденными украинскими переселенцами.

9 из 10 операций с картами были безналичными.

В апреле доля безналичных операций с использованием платежных карт в пределах Украины по сумме составила 71% (в январе - 62%).

В то же время, доля по количеству безналичных операций осталась почти неизменной - 90% (за январь 2022 года - 91%).
За матеріалами: Українські Новини
 

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