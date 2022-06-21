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АНАЛІТИКА

Вкладчики неплатежеспособных банков в мае получили 102,3 млн грн – ФГВФЛ

 

Вкладчики неплатежеспособных украинских банков на протяжении мая 2022 года получили 102,3 млн грн гарантированного возмещения, сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в понедельник.

Согласно релизу, общая сумма аккумулированных Фондом средств на 1 июня 2022 года составила 19,269 млрд грн.

К началу мая ФГВФЛ уже выплатил вкладчикам выведенного Нацбанком с рынка в конце февраля этого года МР Банка ("дочки" российского Сбербанка) 570 млн грн, или 48% от общей суммы запланированных выплат.

Мегабанк с возможной общей суммой гарантированных выплат 4 млрд 418,6 млн грн был признан неплатежеспособным только в начале июня, поэтому выплаты его вкладчикам еще не начинались.

На протяжении января-мая в ФГВФЛ поступило 2,337 млрд грн от регулярного сбора, уточнил регулятор.

Указывается, что на 1 июня 2022 года реестр участников Фонда гарантирования вкладов насчитывает 69 банков – добавился Ощадбанк, но еще не был исключен Мегабанк. На начало месяца продолжалась ликвидация 49 неплатежеспособных банков, а ликвидация 51 банка уже завершена.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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