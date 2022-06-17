Как будет работать банковская система в День Конституции – объяснение НБУ

Нацбанк отменил перенос работы банковской системы с понедельника 27 июня - на субботу 2 июля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того, в период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.

"Итак, 27 и 28 июня (День Конституции Украины) 2022 года будут рабочими днями банковской системы. Суббота, 2 июля 2022, - выходной день", - пояснили в регуляторе.

Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария НБУ депозитарного учреждения Нацбанка и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 27 и 28 июня 2022 будут работать в обычном режиме.

Межбанковские переводы через систему СЕП будут осуществляться:

* в период с 25 по 27 июня 2022 года - датой банковского дня 27 июня 2022 года;

* 28 июня 2022 - датой банковского дня 28 июня 2022;

* в период с 02 по 04 июля 2022 года - датой банковского дня 04 июля 2022 года.

В выходные дни банки должны самостоятельно определять график работы своих обособленных подразделений (филиалов, отделений), учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.