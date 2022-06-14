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Нацбанк обязал банки сообщать исполнителям об открытии счетов должников
22:37 14.06.2022 |
Национальный банк Украины разработал порядок информирования исполнителей об открытии и закрытии счетов пользователей-должников.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Как сообщается, все поставщики платежных услуг по обслуживанию счетов: банки, платежные учреждения, филиалы иностранных платежных учреждений, учреждения электронных денег, операторов почтовой связи обязаны при открытии или закрытии банковских/платежных счетов проверить наличие информации о пользователе (физической или юридического лица) в Едином реестре должников.
В случае открытия или закрытия счета лицу, внесенному в Единый реестр должников, поставщик платежных услуг по обслуживанию счетов обязан в день открытия или закрытия счета уведомить об этом указанный в Едином реестре должников орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя.
В связи с этим Национальный банк разработал Положение о порядке уведомления предоставлятелями платежных услуг по обслуживанию счетов информации об открытии/закрытии счетов пользователей, внесенных в Единый реестр должников, органам государственной исполнительной службы или частным исполнителям, утвержденное постановлением правления Национального банка Украины от 13 июня 2022 №116.
Обмен данными между поставщиком платежных услуг и исполнителем по проверке информации о пользователях в Едином реестре должников и информировании исполнителей об открытии/закрытии счетов осуществляется с помощью электронного сервиса информационного взаимодействия. Информация, предоставляемая в уведомлениях согласно настоящему Положению, составляет банковскую тайну, тайну поставщика платежных услуг.
Постановление №116 вступает в силу дня введения в действие закона Украины "О платежных услугах".
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