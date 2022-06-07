Поднятие Нацбанком ставки до 25% приведет к закрытию более 20 банков - АУБ

Поднятие Национальным банком Украины (НБУ) ставки на 15 п.п. - до 25% приведет к закрытию более 20 банков и навредит финансовой стабильности Украины.

Речь об этом идет в письме президента Ассоциации Украинских Банков (АУБ) Андрея Дубаса к главе НБУ Кириллу Шевченко.

Согласно ему, АУБ призвала Нацбанк сохранить ставки по долгосрочным кредитам рефинансирования по состоянию на 1 июня на период военного положения и три месяца после.

Ассоциация также предложила НБУ перенести срок предоставления ответа банкам относительно согласия или не согласия на новые условия по кредитам рефинансирования до 10 июня, так как банкам необходимо детально проработать все риски и угрозы.

Указывается, что по предварительным расчетам более 50% заемщиков прекратят обслуживать кредиты в случае повышения процентной ставки, тогда как уже сейчас много клиентов обращаются в банки с просьбой о проведении реструктуризации что означает автоматическое ухудшение структуры активов банков.

"Потребительские кредиты и кредиты бизнеса имеют фиксирование процентную ставку, которая должна оставаться неизменной, а это означает огромные убытки отрицательной процентной маржи. Ситуация, когда большие розничноторговые сети уже берут кредиты под 30% для предварительной оплаты не является исключением", – констатируется в письме.

Помимо этого, АУБ призвала регулятора разрешить досрочное погашение банка на кредитов рефинансирования за счет налогового имущества путем добровольной передачи банками залоговых облигаций и адаптировать нормативы для банков.