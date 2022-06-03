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Все бланковые кредиты рефинансирования уже возвращены - НБУ
12:00 03.06.2022 |
Все бланковые кредиты рефинансирования сегодня уже возвращены банками, которые их получали, сообщил замглавы Национального банка Украины Ярослав Матузка.
"Все бланковые кредиты рефинансирования сегодня уже возвращены всеми банками, которые их получали", – сказал он в ходе пресс-брифинга в пятницу.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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