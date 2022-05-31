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СЭП и банки будут работать 13 июня в обычном режиме
12:57 31.05.2022 |
Система электронных платежей Национального банка и банки будут работать 13 июня в обычном режиме.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.
Соответствующие нормы содержит Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Следовательно, праздничный день 12 июня (Троица), приходящийся на воскресенье, не переносится.
Соответственно, понедельник, 13 июня 2022 года, является рабочим днем, в частности для банковской системы.
Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 11 по 13 июня 2022 года включительно с датой банковского дня 13 июня 2022 года.
Как сообщали Українські Новини, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время.
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