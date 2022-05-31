СЭП и банки будут работать 13 июня в обычном режиме

Система электронных платежей Национального банка и банки будут работать 13 июня в обычном режиме.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

Соответствующие нормы содержит Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Следовательно, праздничный день 12 июня (Троица), приходящийся на воскресенье, не переносится.

Соответственно, понедельник, 13 июня 2022 года, является рабочим днем, в частности для банковской системы.

Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 11 по 13 июня 2022 года включительно с датой банковского дня 13 июня 2022 года.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время.