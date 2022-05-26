Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования - почти ₴841 миллиард

Общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на 1 мая составила 840,9 миллиарда гривен, в том числе и с вкладами АО «Ощадбанк».

Как передает Укринформ, об этом сообщает Фонд гарантирования.

"По состоянию на 1 мая 2022 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 840,9 млрд грн (в т.ч. 128,8 млрд грн АО «Ощадбанк») », который с 13 апреля 2022 года приобрел статус банка-участника Фонда)", - говорится в сообщении.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало мая 2022: вклады в национальной валюте - 554,6 млрд грн и вклады в иностранной валюте - 286,3 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 мая 2022 составила 2,9%, а сумма их вкладов на 1 мая 2022 составила 69,8 млрд грн (8,3% от общей суммы вкладов. Напомним, вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.

Как известно, с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.