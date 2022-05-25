Нацбанк урегулировал использование электронной подписи пользователями платежных систем

Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал условия применения электронной подписи и электронной печати в платежной сфере.

Соответствующие нормы закреплены постановлением правления НБУ №100 от 18 мая, которое вступает в силу с 25 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

Изменениями предусмотрено, что нормы, действующие в банковской системе Украины при создании, обработке и хранении электронных документов, будут распространяться и на платежные организации платежных систем, участников платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры и их клиентов (пользователей платежных систем).

"Это позволит существенно уменьшить непроизводительные расходы и повысить эффективность выполнения банковских и платежных операций, а также скорость и качество обслуживания финансовыми учреждениями своих клиентов", - отмечается в сообщении.

В частности, Национальный банк:

* определил виды электронной подписи и электронной печати, применяемые платежными учреждениями;



* установил требования по применению каждого из видов электронной подписи и электронной печати;



* урегулировал процесс создания и хранения электронных документов платежными учреждениями.