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Нацбанк урегулировал использование электронной подписи пользователями платежных систем
08:42 25.05.2022 |
Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал условия применения электронной подписи и электронной печати в платежной сфере.
Соответствующие нормы закреплены постановлением правления НБУ №100 от 18 мая, которое вступает в силу с 25 мая, сообщает пресс-служба регулятора.
Изменениями предусмотрено, что нормы, действующие в банковской системе Украины при создании, обработке и хранении электронных документов, будут распространяться и на платежные организации платежных систем, участников платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры и их клиентов (пользователей платежных систем).
"Это позволит существенно уменьшить непроизводительные расходы и повысить эффективность выполнения банковских и платежных операций, а также скорость и качество обслуживания финансовыми учреждениями своих клиентов", - отмечается в сообщении.
В частности, Национальный банк:
* определил виды электронной подписи и электронной печати, применяемые платежными учреждениями;
* установил требования по применению каждого из видов электронной подписи и электронной печати;
* урегулировал процесс создания и хранения электронных документов платежными учреждениями.
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