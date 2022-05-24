НБУ обязал банки предоставлять больше информации о критическом импорте

Согласно сообщению, НБУ обязывает банки информировать о договорах в случае выявления в них признаков сокрытия реального бенефициара-резидента РФ, изменений в участниках финоперации с целью снятия средств резидента РФ, а также маскировки избегания санкций к российским гражданам, путем использования контролируемых РФ резидентов других стран, в том числе Республики Беларусь.
Указывается, что в дальнейшем банки будут подавать соответствующую информацию за текущую неделю и последний рабочий день предыдущей недели каждую пятницу а 16:00.