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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Чистый убыток банков за 4 мес. составил 7,4 млрд грн - НБУ

 

Чистый убыток украинских банков в январе-апреле 2022 года составил 7,426 млрд грн за счет чистого убытка в апреле в размере 7,267 млрд грн, тогда как в январе-апреле 2021 года прибыль составила 17,538 млрд грн, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в понедельник.

Указывается, что доходы банков за 4 месяца выросли на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 88,608 млрд грн, в том числе процентный доход - на 18,9%, до 61,142 млрд грн, тогда как комиссионный снизился на 8,9% - до 24,465 млрд грн.

В то же время расходы банков за март-апрель выросли на 53% - до 96,034 млрд грн, в то числе процентные расходы - на 4,9%, до 17,735 млрд грн, комиссионные расходы - на 12,8%, до 11,3 млрд грн и траты от отчислений в резервы - в 6,8 раза, до 32,725 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 69 платежеспособных украинских банков 44 были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, 25 были убыточными с убытком 6,01 млрд грн.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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