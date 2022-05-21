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В Украине работают более 80% банковских отделений - НБУ
23:02 20.05.2022 |
В Украине сегодня работают более 80% банковских отделений.
Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова в ходе весеннего делового форума во Львове, сообщает корреспондент Укринформа.
"Банки, как и (весь - ред.) бизнес, начали активно возобновлять работу. На сегодняшний день работает более 80% банковских отделений по всей Украине. Работают банки даже во временно оккупированных городах", - сказала Рожкова.
Она отметила, что работа украинских банков на временно захваченных территориях препятствует распространению там российских рублей.
По словам Рожковой, банковская система сохраняет свою ликвидность. При этом сейчас наблюдается рост средств предприятий на счетах, а поступления от граждан в последнее время уменьшилось по сравнению с началом полномасштабного вторжения.
Рожкова также сообщила, что системно важные банки продолжают предоставлять кредиты, при этом некоторые из них возобновили кредитование населения.
Как сообщалось, из-за формирования резервов под ожидаемый ущерб от последствий войны ущерб банковского сектора в первом квартале 2022 составил 160 млн грн. В целом по состоянию на 1 апреля 2022 года 44 из 69 платежеспособных банков были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, 25 - убыточными с убытком 6,01 млрд грн.
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