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Mastercard запустит систему оплаты по улыбке или взмаху руки
10:44 19.05.2022 |
Компания Mastercard запустит систему Biometric Checkout Program, позволяющую покупателям расплачиваться на кассе улыбкой или взмахом руки.
По словам представителей компании, система биометрических проверок ускорит платежи, сократит очереди и обеспечит большую безопасность, чем стандартная кредитная или дебетовая карта.
«После регистрации нет необходимости замедлять очередь на кассе, обыскивая карманы или сумку. Потребители могут просто проверить счет и улыбнуться в камеру или провести рукой над считывающим устройством, чтобы заплатить», - сказали в Mastercard.
Первые пилотные проекты запустят в пяти супермаркетах Бразилии. Покупателям необходимо зарегистрироваться для биометрических платежей в магазине или через приложение Payface.
В будущем компания сосредоточится на запуске технологии на рынках Южной Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии.
По данным Mastercard, 74% потребителей во всем мире «положительно относятся» к биометрическим технологиям. Однако активисты выразили обеспокоенность планами компании по развертыванию подобных программ.
Партнер юридической фирмы Ashfords Сьюзи Майлз отметила, что пароль, в отличие от улыбки или взмаха руки, можно сменить. Если злоумышленники взломают биометрические данные, риск мошеннических действий будет значительно выше, считает она.
Майлз добавила, что системы распознавания лиц на кассах могут собирать информацию о людях, которые не используют подобные способы оплаты.
«Поскольку биометрические платежи становятся все более распространенными, защищать права людей на неприкосновенность частной жизни будет сложнее», - сказал юрист.
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