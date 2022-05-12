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В Google Chrome можно будет использовать подменные номера кредитных карт
13:37 12.05.2022 |
Браузер Google Chrome теперь будет предлагать пользователю возможность использовать номер виртуальной кредитной карты в формах онлайн-платежей в Интернете. Виртуальная карта позволит сохранить в безопасности реальный номер кредитной карты при онлайн-покупках и в случае взлома систем продавца. Несколько эмитентов кредитных карт уже предлагают свои виртуальные номера, но такая услуга пока не имеет большого распространения.
По сообщениям Google, виртуальные карты появятся в продаже в США летом 2022 года. Функция будет запущена в партнерстве с компанией Capital One и другими крупными сетями и будет поддерживать платежные системы Visa и American Express, поддержка MasterCard появится позже в этом году. Наличие поддержки со стороны крупных сетей имеет большое значение, так как было бы сложно привлечь к участию каждого отдельного эмитента карт. Новая опция сначала будет доступна в Chrome на настольных компьютерах и Android, а поддержка iOS появится позже.
«Это важный шаг в обеспечении безопасности виртуальных карт как можно большему числу потребителей», - сказал вице-президент и генеральный менеджер Google по платежам Арнольд Голдберг.
«Покупатели, использующие Chrome на настольных компьютерах и Android, могут наслаждаться быстрым оформлением заказа при совершении покупок онлайн, сохраняя при этом спокойствие, зная, что их платежная информация защищена», - добавил Голдберг.
Новая функция автозаполнения введет данные виртуальной карты, включая CVV. Пользователь сможет управлять виртуальными картами и просматривать свои транзакции на pay.google.com . Несмотря на то, что виртуальные карты будут использоваться для одноразовых покупок, покупатель также сможет использовать эти карты и для подписок.
Возможно, некоторые пользователи будут беспокоиться об использовании Google покупательских привычек для таргетинга рекламы, но корпорация заявила, что не будет использовать данные о покупках в целях рекламы.
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