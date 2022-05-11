Банки в I кв. продолжили наращивать гривневый кредитный портфель населения, сократили портфель бизнеса - обзор НБУ

Украинские банки в январе-марте 2022 года продолжили наращивать гривневый кредитный портфель населения, однако сократили портфель бизнеса, свидетельствует обзор банковского сектора, обнародованный на сайте Национального банка Украины (НБУ) в среду.

Согласно ему, за первый квартал объем кредитных средств физлиц в банках возрос на 11% по сравнению с предыдущим кварталом или на четверть в годовом измерении.

В то же время во время войны сократились средства корпораций, преимущественно в валюте да счёт выплат зарплат при единовременном уменьшении выручки.

Указывается, что чистые гривневые кредиты субъектам хозяйствования за квартал выросли на 4,8%, а валютные - на 2,2%. Кредитование в госбанках выросло больше всего - более чем на 10%.

Согласно обзору, доля неработающих кредитов за квартал снизилась на 3 п.п. (до 27,1%) из-за статистического эффекта ликвидации банков РФ.

По данным регулятора, в первом квартале банки направили в резервы под ожидаемые риски 21,6 млрд грн, три четверти из которых были направлены в марте.

Отмечается, что соотношения операционных трат и операционного дохода, без переоценки ценных бумаг, валюты и деривативов составило 54,4% в сравнении с 50,7 в прошлом году.

НБУ подчеркнул, что кредитный риск является самым существенным для банков.